Una donna della Columbia Britannica, in Canada, ha mandato via un coinquilino problematico, ma i guai non sono finiti: l’uomo ha presentato un reclamo perché lei non gli aveva restituito l’intero deposito cauzionale di 350 dollari. La donna aveva detratto, per esempio, 6,50 dollari per “dolci mangiati senza permesso”. L’accusato ha ammesso di averle preso dei cioccolatini, ma secondo Kristen Gardner, giudice del tribunale civile che si è occupata del caso, “detrarre qualsiasi importo per un elemento così insignificante è meschino”. Il coinquilino ha anche contestato 95 dollari per le pulizie, 18 dollari per spese condivise e cinque dollari per una “spugna magica”, comprata per rimuovere segni dalle pareti.