Tecnologia L’azienda statunitense Paradromics ha cominciato la sperimentazione di un impianto neurale per la sintesi vocale, che potrebbe consentire alle persone che hanno perso l’uso della parola di comunicare, scrive Nature.
Salute Un nuovo antibiotico chiamato sorfequilina si è dimostrato più efficace contro la tubercolosi rispetto ai farmaci attualmente in uso, scrive il Guardian. Secondo i ricercatori la scoperta potrebbe accelerare drasticamente il trattamento della malattia.
