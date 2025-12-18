Una buona colazione al mattino migliora le capacità cognitive di bambini e bambine, affermano alcuni studi. In un’intervista alla Süddeutsche Zeitung, la nutrizionista pediatrica Regina Ensenauer spiega che sarebbe importante proporgli un pasto nutriente con pane integrale, muesli, latticini (come yogurt e formaggio), frutta o verdura per assorbire meglio il ferro di origine vegetale. Ogni giorno si possono inventare accostamenti diversi, creando varietà ed evitando di assumere gli zuccheri semplici perché causano un picco glicemico e un successivo crollo energetico. Le creme spalmabili o i cereali zuccherati vanno bene solo ogni tanto, mentre una tazza di latte da sola non sazia abbastanza a lungo. ◆