◆ Questa foto obliqua scattata da un astronauta a bordo della stazione spaziale internazionale mostra la penisola della Florida e Cuba di notte. La macchia luminosa al centro dell’immagine è il riflesso della luce della Luna sulla superficie del golfo del Messico. Questo fenomeno, chiamato moon­glint, è l’equivalente notturno del sunglint, il riflesso solare sull’acqua visibile in molte fotografie spaziali.