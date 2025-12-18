Secondo una nuova ricerca camminare a lungo è più salutare per il cuore che fare tante passeggiate brevi, soprattutto nei casi di scarso esercizio fisico. L’ideale sarebbe camminare per almeno 15 minuti senza fermarsi. Lo studio, dell’università di Sydney e dell’Universidad europea in Spagna, ha preso in esame più di 30mila persone tra i 40 e i 79 anni che fanno meno di ottomila passi al giorno. Secondo i ricercatori, scrive la Bbc, sarebbe importante prendersi un po’ di tempo in più al giorno per camminare.