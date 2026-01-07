I giornali iraniani si sono divisi sull’atteggiamento da tenere nei confronti delle proteste: quelli conservatori vicini all’ayatollah Ali Khamenei minimizzano la loro portata e accusano il governo del presidente riformista Masoud Pezeshkian di essere troppo morbido e comprensivo; quelli moderati invece invitano le autorità ad ascoltare la voce della popolazione.

Il giornale ultraconservatore Kayhan incolpa il “piccolo gruppo di rivoltosi” di essere legati a Israele e critica il governo per avergli prestato troppa attenzione, affermando che perfino i sindacati si sono tirati indietro dopo aver scoperto che a manovrare le proteste nell’ombra era la potenza nemica di Teheran. Il riformista Ham-mihan invita invece ad abbassare i toni, commentando che le provocazioni non portano nessun beneficio e che disprezzare e ignorare i manifestanti non fa altro che spingerli verso la violenza. Anche per il giornale moderato Jomhouri Eslami screditare e diffamare chi scende in piazza è controproducente, mentre Pezeshkian dovrebbe tenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale: aumentare le libertà individuali e realizzare riforme “profonde e rapide” in campo sociale, politico ed economico.

Il sito Asr Iran condivide questo punto di vista, aggiungendo che un cambiamento in politica estera per migliorare le relazioni con l’occidente potrebbe “trasmettere il messaggio che la Repubblica islamica si è liberata dalla morsa degli estremisti e dei radicali e ascolta le aspirazioni della maggioranza”. In questo modo il paese potrebbe evitare di sprofondare nel caos, arginando i “costosi conflitti interni, che favoriscono l’ingerenza straniera”. Il giornale online giudica la situazione “pericolosa” per il governo, perché chi protesta “non ha più nulla da perdere”. Anche Jahanesanat commenta che “quando le persone sono allo stremo scendono in piazza” e critica il governo per aver dato poca attenzione ai segnali di sofferenza della popolazione, stremata dalle sanzioni e logorata dalle conseguenze degli attacchi compiuti a giugno da Israele e Stati Uniti contro l’Iran, che il giornale economico definisce uno “stato né di guerra né di pace”. Negli ultimi anni, scrive ancora Jahanesanat, molti osservatori avevano avvertito del rischio di “una rivolta di massa”, ma non è servito a nulla. Ora le proteste per l’economia sono diventate “slogan politici” e questo indica la distanza tra il governo e la popolazione.

Lo conferma un editoriale di Shargh, uno dei più importanti quotidiani riformisti del paese, secondo il quale la posizione del governo “è apprezzabile ma del tutto insufficiente e tardiva”. Da questo governo ci si aspettava una “collaborazione più capillare” con i rappresentanti della società civile come i sindacati e le organizzazioni professionali. In un altro editoriale il giornale esorta il governo a trasformare questa “minaccia” in un’occasione per ripulire il sistema dalla corruzione endemica e liberarsi così dalle ingerenze di Stati Uniti e Israele, che soffiano sul fuoco delle proteste sperando che la crisi si approfondisca a vantaggio dei loro interessi.

I giornali della diaspora seguono con attenzione l’evoluzione delle proteste. Vari articoli le paragonano a quelle che hanno scosso il paese in passato. Secondo Radio Zamaneh, che ha sede nei Paesi Bassi, ci sono somiglianze con le manifestazioni scoppiate tra il 2019 e il 2020 a causa dell’aumento dei prezzi del carburante: “In entrambi i casi le radici della protesta sono da cercare nella corruzione e nell’inefficienza del governo, ma quelle attuali, meno capillari e più localizzate, sono espressione di una crisi strutturale e di un punto di non ritorno”. Iran Wire critica la repressione del regime, online e nelle strade, denunciando una “campagna d’intimidazione”.