La produzione della psilocibina, la molecola responsabile dell’effetto allucinogeno di alcuni funghi, potrebbe essersi sviluppata come difesa biologica contro gli insetti, suggerisce uno studio su bioRxiv. Per testare questa ipotesi i ricercatori dell’università di Plymouth, nel Regno Unito, hanno aggiunto dei funghi Psilocybe cubensis ( nella foto ) essiccati al cibo delle larve di moscerino della frutta ( Drosophila melanogaster ). Più di metà delle larve è morta, e quelle sopravvissute hanno dato origine a insetti più piccoli, con ali asimmetriche e movimenti meno coordinati.