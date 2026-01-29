“Il 23 gennaio il consiglio presidenziale di transizione haitiano, istituito nel 2024 con il compito di ripristinare la sicurezza ad Haiti e portare il paese alle elezioni, ha votato a favore della destituzione del primo ministro Alix Didier Fils-Aimé”, scrive il Miami Herald. Questa decisione, condannata dagli Stati Uniti, apre un pericoloso vuoto politico e potrebbe creare una nuova fase di instabilità, visto che il mandato del consiglio di transizione scadrà il 7 febbraio.