Abdel-Nasr Mahmud si stava sistemando per la notte. “Verso le dieci abbiamo sentito delle esplosioni fortissime”, racconta. Il rumore ha “scosso” il magazzino in cui la famiglia aveva trovato riparo. “Improvvisamente il cielo è diventato arancione”, aggiunge. Anche se aveva capito che era successo qualcosa di brutto, Abdel-Nasr non si aspettava che sarebbe stato così terribile. Almeno 45 palestinesi sono stati uccisi in un attacco israeliano sull’area di Tel al Sultan a Rafah, la città più a sud della Striscia, il 26 maggio. La metà delle vittime sono donne e bambini. Israele ha cercato di presentare quello che è stato chiaramente un attacco a civili sfollati come un’operazione contro “obiettivi legittimi” di Hamas. Secondo Abdel-Nasr, i soccorritori hanno avuto difficoltà a raggiungere le vittime e a domare l’incendio causato dall’attacco. “La sabbia è diventata rossa per quanti feriti c’erano”, racconta. “È stata una scena di puro orrore”.