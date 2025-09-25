mentre il cane
mangia il suo pasto nella ciotola
qualcosa nella vita che lo osserva
si chiede il senso
di stare qui a osservarlo,
si chiede come sia
esistere
senza esaminarsi di continuo
come uno scienziato ossessivo
di se stesso,
come sia correre
per i campi senza che l’aratro
debba sempre sfiorare
ogni piega del cuore,
come sia leccare
la ciotola
e fidarsi -
Adriana Lisboa è una poeta, romanziera, saggista e traduttrice brasiliana nata nel 1970 e residente negli Stati Uniti. Ha vinto molti premi per i suoi romanzi, tradotti in più di venti lingue, tra cui l’italiano. Questo testo è tratto dalla sua raccolta più recente, Antes de dar nomes ao mundo (“Prima di dare nomi al mondo”, Relicário 2025). Traduzione dal portoghese di Prisca Agustoni.
