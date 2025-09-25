mentre il cane mangia il suo pasto nella ciotola qualcosa nella vita che lo osserva si chiede il senso di stare qui a osservarlo, si chiede come sia esistere senza esaminarsi di continuo come uno scienziato ossessivo di se stesso, come sia correre per i campi senza che l’aratro debba sempre sfiorare ogni piega del cuore, come sia leccare la ciotola e fidarsi -

Adriana Lisboa è una poeta, romanziera, saggista e traduttrice brasiliana nata nel 1970 e residente negli Stati Uniti. Ha vinto molti premi per i suoi romanzi, tradotti in più di venti lingue, tra cui l’italiano. Questo testo è tratto dalla sua raccolta più recente, Antes de dar nomes ao mundo (“Prima di dare nomi al mondo”, Relicário 2025). Traduzione dal portoghese di Prisca Agustoni.