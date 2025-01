Per più trent’anni il navigatore Mauro Morandi è stato l’anima e l’unico abitante di un’isola deserta in Italia. A Budelli, a nordest della Sardegna, Morandi s’era inventato una vita particolare, vegliando sui delicati equilibri della natura dell’isola. Felice di stare fuori dal rumore del mondo. Il 3 gennaio è morto all’età di 85 anni, dopo essere stato celebrato per come aveva protetto il fragile ecosistema dell’isola dalla sabbia rosa. Il suo volto solcato dalle rughe aveva acquistato una certa notorietà. Originario della provincia di Modena, ex professore delle scuole medie, era andato in pensione a cinquant’anni,nel 1989. Si racconta che insieme a degli amici si fosse indebitato per comprare un catamarano di 16 metri, con il sogno di raggiungere la Polinesia. Il gruppo si è sciolto e Mauro non è andato oltre le bocche di Bonifacio, lo stretto che separa la Corsica dalla Sardegna, dove pensava di guadagnare un po’ di soldi offrendo con la barca i suoi servizi ai ricchi turisti. Così è approdato a Budelli, nell’arcipelago della Maddalena, un’isola di proprietà di un’azienda privata che stava per sostituire il guardiano che andava in pensione. Il nuovo arrivato non ci ha pensato due volte: sabbia morbida, mare blu, perché andare nel Pacifico?