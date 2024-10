dimmi la parola per mare

e la parola per erba dimmi

dimmi le parole che dicevamo

in quella lingua

quando ancora non sapevamo nessuna parola

ma pronunciavamo l’essenza

attraverso l’alito del vento

il gusto del latte

l’aroma della mela

il sangue sulle ginocchia

sbucciate

negli spigoli

che non formavano ancora

cose.