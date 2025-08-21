“Questo è il fiore immortale. Una geometria di giallo. Nessuno in primo piano o sullo sfondo. Al suo posto, in posizione, eccola. A cavalcioni sul calice: una donna blu, una donna che tiene due neonati tra le braccia. Sono fasciati a loro volta in una coperta di iuta ricamata di stelle” – A.

Quali sono le massime e minime forme che una memoria può prendere?

Qui sul tavolo di fronte a me c’è un disegno del “fiore immortale” (loto) che A., mia madre, ha disegnato al culmine della sua malattia, due settimane fa. Ci sono 8.000 petali e negli esseri più illuminati che questo pianeta ha ospitato solo 4 di questi petali erano aperti, mi informa mia madre. Il loto e i petali compongono: il chakra della corona.

Cosa sarebbe vivere una vita dove anche solo un petalo fosse dispiegato?