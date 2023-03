La foresta amazzonica ha una superficie di più di cinque milioni di chilometri quadrati. Una grandissima area selvaggia costantemente sotto osservazione: l’Istituto nazionale brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe) usa i satelliti per monitorare dall’alto, praticamente in tempo reale, la porzione brasiliana dell’Amazzonia. Le registrazioni video sono strumenti importanti per la protezione della foresta pluviale. Il sistema segnala alle autorità le attività illegali di disboscamento e l’Inpe pubblica anche statistiche sulla deforestazione.