non avevamo letto omero eppure
eravamo variazione dei suoi versi
quando maggio ci comandò
nessuno venne a prenderci
s’insinuò nelle nostre frasi
e c’introdusse a odissee
con una sensazione
di cui non venimmo a capo
davanti a noi una mostruosità
e noi antipodi di polifemo
a suon di chiacchiere perdurò
in avventure ma non
nella nostalgia non avevamo
letto omero però penelope
ci stava addosso
quando maggio ci comandò
non immaginavamo come
Christoph W. Bauer è un poeta austriaco nato nel 1968. Ha spaziato dal romanzo al teatro restando sempre aderente alla regola poetica che ha nel dialogo con la tradizione il suo punto di forza. Questa poesia è tratta dalla sua ottava e ultima raccolta, an den hunden erkennst du die zeiten (“dai cani riconosci i tempi”, Haymon 2022). Traduzione dal tedesco di Dario Borso.
