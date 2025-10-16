non avevamo letto omero eppure eravamo variazione dei suoi versi quando maggio ci comandò

Christoph W. Bauer è un poeta austriaco nato nel 1968. Ha spaziato dal romanzo al teatro restando sempre aderente alla regola poetica che ha nel dialogo con la tradizione il suo punto di forza. Questa poesia è tratta dalla sua ottava e ultima raccolta, an den hunden erkennst du die zeiten (“dai cani riconosci i tempi”, Haymon 2022). Traduzione dal tedesco di Dario Borso.