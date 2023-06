Rassegnarsi ad aver perso il vostro equilibrio di coppia chiaramente non è un’opzione. Quindi la risposta giusta è la numero due: il vostro rapporto va sistemato alla luce della nuova situazione.

Però, perché anche il vostro modo di essere genitori va aggiustato. Cercate di capire quali sono le dinamiche che vi hanno sempre fatto stare bene insieme e recuperatele gradualmente e per quanto possibile. Con un bambino piccolo si può comunque viaggiare, si può continuare ad avere una vita sessuale, si può chiedere l’aiuto di una babysitter o dei nonni per andare a cena fuori o al cinema.

Insomma, voi dovete adattarvi al suo arrivo, ma lui deve adattarsi alle vostre esigenze di coppia. Il fatto che passiate del tempo di qualità tra voi due è molto importante anche per il suo benessere, quindi non sentitevi in colpa a mettervi al primo posto ogni tanto. Poi i figli restano neonati per poco tempo, quindi quella che attraversate ora è solo una fase. Ma mantenere viva la dinamica di coppia durante eventi eccezionali che tendono a spostarla in secondo piano è una capacità molto importante, che tutte le coppie dovrebbero cercare di avere.

