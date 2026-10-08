◆ I lavori sono necessari, i tempi di realizzazione indegni di un paese civile. Sto parlando di adeguamento e messa in sicurezza dell’A14. Da dodici anni un lungo pezzo d’Italia è ostaggio dei cantieri nel tratto di autostrada tra Marche e Abruzzo. Mi è capitato di impiegare otto ore da Jesi a Pescara, 180 chilometri per un tempo di percorrenza stimato in due ore scarse. C’è un tappo, lì. Penalizza il trasporto delle merci, specie se deperibili, verso il nord e l’Europa. Il danno alla logistica e all’economia del sud in generale è pesante, è forte la perdita di competitività. Soffre il comparto agroalimentare pugliese, per esempio: frutta e verdura, burrate, cozze pelose, quando arriveranno a destinazione? Si allungano i turni dei camionisti, ma le loro proteste sono rimaste inascoltate. Intanto le cittadine costiere sono invase dalle auto che deviano sulla statale per evitare le code, inascoltati anche i sindaci alle prese con l’inquinamento. Il ministero competente promette e pospone con la stessa disinvoltura date bugiarde di fine lavori. Ma continuando così rischiamo davvero l’isolamento economico. Eppure ce l’avevamo un esempio virtuoso. Il ponte Morandi è stato ricostruito in cinque mesi di lavoro effettivo, anche di notte, anche nei giorni festivi. Due anni dopo la tragedia è stato inaugurato il nuovo ponte San Giorgio. Poteva essere un modello di efficienza, è rimasto un caso isolato.