Fatena Al Ghorra è una poeta e giornalista palestinese nata a Gaza nel 1977. Dopo aver vissuto in Egitto e in Francia, nel 2009 è arrivata in Belgio, dove ha ottenuto l’asilo e, nel 2016, la cittadinanza. Ha lanciato il progetto Fatena’s poetry salon, creando momenti d’incontro tra scrittori e scrittrici in Belgio e nei Paesi Bassi. In italiano è disponibile il suo libro Tradire il Signore (Cascio Editore 2011). Questa poesia è tratta dalla raccolta Thuqūb wāsi‘a (“Fori larghi”, Edizioni al-Mutawassit 2018). Traduzione dall’arabo di Flavia Carlorecchio.