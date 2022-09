La storia delle piattaforme sociali è piena di plagi più o meno dichiarati: funzioni copiate tra social network e idee “prese in prestito” da progetti emergenti. TikTok non fa eccezione e, battendo sul tempo i concorrenti, ha annunciato TikTok Now, che in pratica copia l’app francese BeReal. Quando ti arriva la notifica, puoi scattare una foto o fare un video di dieci secondi con le telecamere frontale e posteriore, per mostrare cosa stai facendo. Esattamente quello che fa BeReal, che negli ultimi mesi ha scalato le classifiche dei download, facendosi notare in tutto il mondo. Conoscendo il mercato, è probabile che questa funzione sarà presto disponibile anche su altre piattaforme.

Gaia Berruto