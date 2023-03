Secondo Bill Gates l’avvento dell’intelligenza artificiale è rivoluzionario come lo fu l’interfaccia grafica nel 1980. In un post sul suo blog, il creatore della Microsoft ha paragonato l’invenzione che aiutò gli umani a interagire con le macchine attraverso rappresentazioni grafiche con la nuova sfida di ChatGpt.

“Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è fondamentale quanto la creazione del microprocessore, del pc, di internet e del cellulare”, ha scritto. “Cambierà il modo in cui le persone lavorano, imparano, viaggiano, ricevono assistenza sanitaria e comunicano”. Il filantropo ovviamente ha i suoi interessi nel settore: la Microsoft ha investito dieci miliardi di dollari nel progetto della OpenAI. ◆