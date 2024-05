TikTok sta testando la possibilità di far caricare video lunghi fino a sessanta minuti. Perché la piattaforma partita con l’idea di avere solo materiali di 15 secondi sta progressivamente allungando la durata dei suoi contenuti? La risposta è semplice: per andare a insidiare il mercato di quello che ormai considera il suo principale concorrente, YouTube. TikTok spera probabilmente che chi pubblica su YouTube lunghi video di interviste o tutorial cominci a caricare il materiale anche sulla sua piattaforma. TikTok oggi è prima nella classifica di tempo speso quotidiano per ogni utente: gli adulti trascorrono in media 55 minuti al giorno sulla piattaforma rispetto ai cinquanta minuti su YouTube. ◆