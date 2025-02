Il 14 febbraio YouTube compie vent’anni. Ideato da tre colleghi che lavoravano in un’altra azienda tech, PayPal, l’idea iniziale era creare un sito per appuntamenti in cui la gente potesse pubblicare facilmente video con le caratteristiche dei partner ideali. Il piano fallì: nessuno voleva fare contenuti di quel tipo. Ma l’idea di un luogo dove caricare video era buona, tanto che un anno dopo Google comprò YouTube per 1,65 miliardi di dollari. Il resto è storia: oggi YouTube fa concorrenza alla tv generalista ed è l’app di streaming più vista sulle tv connesse. Secondo alcuni analisti, se fosse indipendente dal colosso Google la piattaforma varrebbe da sola 400 miliardi di dollari.