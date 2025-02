Come proteggere i minori dai rischi dei social media? Se lo chiedono diverse associazioni non profit degli Stati Uniti, dopo che la proposta di legge Kosa (Kids online safety act) è rimasta bloccata al congresso. La legge avrebbe imposto a piattaforme come Instagram e TikTok di modificare la progettazione delle loro app, per togliere i suggerimenti degli algoritmi agli utenti minorenni. Secondo i detrattori il testo era troppo vago: scrivere che le aziende hanno “il dovere di agire nel migliore interesse dei minori” può permettere di filtrare i contenuti violenti, ma anche quelli sul mondo lgbt+ o qualsiasi altro argomento considerato arbitrariamente non adatto. ◆