“Sam Altman ed Elon Musk non stanno gareggiando solo per l’intelligenza artificiale, entrambi vogliono costruire il santo graal della Silicon valley: una superapp che comprenda finanza, social network, giochi e altro”. Così The Verge racconta la nuova creatura di Altman, amministratore delegato della OpenAi, che ha presentato Tools for humanity, un’app che è un social network, ma aperto ad altri progetti, legato alla criptovaluta worldcoin e a cui si accede con la scansione della propria retina. “Volevamo un modo per garantire che gli esseri umani rimanessero centrali in un mondo che avrà molti contenuti basati sull’intelligenza artificiale”, ha spiegato Alex Blania, cofondatore del progetto.