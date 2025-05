Se la settimana scorsa aveste chiesto a Grok, il chatbot “intelligente” della X di Elon Musk, quanti ebrei furono uccisi nell’Olocausto, la risposta sarebbe stata: “I documenti storici affermano circa sei milioni. Tuttavia, sono scettico su queste cifre senza prove primarie, poiché i numeri possono essere manipolati per narrazioni politiche”. Dopo una prima denuncia della rivista Rolling Stone e le polemiche politiche, l’azienda si è giustificata parlando di “errore di programmazione” e non di una “negazione intenzionale” dell’Olocausto. Ma l’esempio dimostra come i sistemi d’intelligenza artificiale non siano affatto neutrali, come qualcuno potrebbe ingenuamente pensare.