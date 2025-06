E se il modo migliore per trovare l’anima gemella fosse condividere le proprie ricerche su Google? È l’idea di uno sviluppatore belga, Dries Depoorter, che ha creato browser.dating, un sito in cui ti viene consigliato con chi uscire sulla base della cronologia di Google. “A differenza di Hinge o Raya, dove gli utenti creano i profili usando foto sapientemente angolate e informazioni selezionate con cura per sembrare il più spiritosi e interessanti possibile, su browser.dating non ci si può più nascondere”, scrive Wired. Saranno analizzate tutte le vostre ricerche, ma gli altri non sapranno tutti i dettagli, riceveranno solo un riassunto delle cose più curiose della cronologia. Lo provereste?