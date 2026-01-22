Come gestire i gruppi WhatsApp molesti? Se lo chiede in un articolo Time Magazine, che ha intervistato alcuni terapeuti: “Le chat di gruppo possono ricreare le dinamiche familiari: le persone cominciano a chiedersi ‘qual è il mio ruolo qui?’”, dice uno di loro. Se ci si sente a disagio bisogna decidere: smettere di leggere o addirittura lasciarle. “Gli esperti dicono che le uscite migliori sono brevi, non accusatorie e focalizzate sui propri bisogni”, scrive Time. Ecco alcuni esempi per abbandonare un gruppo senza creare strappi: “Voglio diminuire il tempo al telefono per la mia salute mentale. Oppure: quest’anno ridurrò al minimo le notifiche, quindi mi ritiro dai gruppi”.