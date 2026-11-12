“Siete un pubblico di merda, applaudite per inerzia, ma l’avanguardia è molto seria”. È sempre buona cosa ricordare Freak Antoni, anche se in questa storia non c’è alcuna avanguardia. Accade in Spagna. Lo scorso 9 novembre la trasmissione La revuelta ospita il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal. Pone una sola condizione: il pubblico lo deve scegliere un’agenzia vicina al suo partito. Quello abituale è troppo “progressista” e partecipe, e lui non vuole essere contestato. Legittimo, ma è come se un candidato con simpatie neofasciste chiedesse a Fazio di avere una claque targata Casa Pound. Irricevibile. E invece la rete spagnola accetta. La puntata comincia. Abascal viene accolto da un’ovazione, e così è a ogni suo intervento su immigrazione, violenza di genere e guerra. Per il resto del tempo, un silenzio tombale e alieno al clima abituale del programma precipita il conduttore David Broncano in un drastico imbarazzo. Ma è tardi. Sarà la puntata più vista della stagione. Abascal sorride. Non solo ha scongiurato il dissenso, ma irreggimentando il dispositivo più utile a certificare la credibilità dell’ospite – la platea in studio – ha disarmato il conduttore, si è impadronito del programma e ne ha fatto un bivacco di manipoli. Coerente a se stesso, Abascal ha dimostrato in una mossa la permeabilità di un servizio pubblico che si piega e applaude alla politica, qui sì, per inerzia. ◆