Cose imparate a Reggio Emilia lo scorso fine settimana durante il festival di Internazionale Kids. Per superare l’ansia da palcoscenico bisogna immaginare gli spettatori con una gallina in testa. In Kenya si riciclano ogni anno 580 tonnellate di ciabattine infradito per farne delle sculture. Le giocatrici di rugby guadagnano molto meno dei giocatori. Esistono tre tipi di fascismi: quello storico, il neofascismo e il fascismo come modo di pensare. Barbie ha il record di candidature alla presidenza degli Stati Uniti: dal 1992 a oggi la Mattel ha prodotto una Barbie candidata per quasi tutte le campagne elettorali. È importante creare luoghi di lavoro dove avere le mestruazioni non sia scomodo. La bacchetta del direttore d’orchestra è in legno e costa 8 euro. Anche gli orsi bianchi quando vogliono si mettono in posa. Nell’app del New York Times le persone passano più tempo a fare i giochi che a informarsi. Il primo sciopero delle donne islandesi è stato nel 1975. Dalla base recisa del cespo di lattuga può ricrescere una nuova piantina. In Giappone alle elementari non ci sono bidelli, aule e bagni sono puliti dagli alunni, aiutati dagli insegnanti. Sui social l’anguria è diventata il simbolo della Palestina. I fotografi specializzati nelle riprese dello spazio si chiamano astrofotografi. Nel Mediterraneo c’è un pesce palla che arriva dall’Asia e mangia le lattine. ChatGpt può aiutare a scovare le fake news. Quando le donne si uniscono, quello che dicono ha più forza. Basta un piccolo prato in una piazza per sentirsi rilassati e parte di una città. Con i gambi dei broccoli si possono fare muffin dolci. Ci sono tanti social media che non usano i nostri dati personali, per esempio Mastodon. Nelle storie la cosa più difficile da scrivere è il finale. Un tempo l’Europa era coperta da un’unica foresta e c’è chi pensa che se gli esseri umani dovessero scomparire per qualche catastrofe quella foresta si riprenderebbe tutto. Quando bambine e bambini si ritrovano insieme succedono sempre cose interessanti, e anche gli adulti scoprono qualcosa. ◆