Tom Whitwell, giornalista britannico, racconta ogni anno le 52 cose che ha imparato nei dodici mesi precedenti. Eccone alcune del 2024.

Per combattere l’evasione fiscale la Corea del Sud ha introdotto per le auto aziendali che costano più di 58mila dollari delle targhe verdi fluorescenti. Le vendite di auto di lusso sono calate del 27 per cento. Gli studi cinematografici usano effetti speciali digitali nei video girati dietro le quinte per nascondere gli effetti speciali digitali usati per realizzare i film.

La città di Medellín, in Colombia, ha ridotto la temperatura di due gradi centigradi in tre anni piantando alberi. Nella metropolitana di Londra c’è una specie di zanzara, la Culex pipiens f. molestus, geneticamente diversa dalle zanzare che si trovano in superficie e presente almeno dagli anni quaranta del secolo scorso.

L’Ozempic è una versione modificata e sintetica di una proteina scoperta nella saliva velenosa del mostro di Gila, una grande lucertola originaria degli Stati Uniti. Nei cinema statunitensi il film d’azione in lingua telugu Devara: Part 1 ha incassato nella prima settimana 5,5 milioni di dollari, più di Megalopolis di Francis Ford Coppola.

Un carico di 22 tonnellate di formaggio è stato rubato a Londra. Potrebbe essere finito in Russia, dove c’è un mercato nero di alimenti di lusso per aggirare le sanzioni. Nelle foto degli anni sessanta e settanta di eventi sportivi al chiuso si vede una foschia blu sullo sfondo, assente in quelle moderne. È dovuta al fumo delle sigarette.

Un albero sul ciglio di una strada a Luang Prabang, nel Laos, è diventato un’attrazione turistica grazie all’app cinese Xiaohongshu, un social media simile a Instagram. Il 10 per cento del pil di Anguilla, isola dei Caraibi, proviene dalle tasse incassate per il dominio internet “.ai”.

Andare al lavoro a nuoto è sempre più popolare a Berna, in Svizzera. Milioni di biciclette sono state date a bambini e bambine delle zone rurali dell’India. In questo modo è raddoppiato il numero di ragazze che vanno a scuola in bici, è aumentata la loro frequenza scolastica e si sono ridotti gli abbandoni. ◆