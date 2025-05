Intanto in Italia. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi nomina Filippo Ferri questore di Monza. Dovrebbe entrare in carica il 1 giugno.

L’agenzia Ansa informa che centinaia di “esponenti della società civile brianzola” hanno chiesto al ministro “di riconsiderare la scelta”. Ilaria Cucchi ha presentato un’interrogazione parlamentare: “Affidare la responsabilità della sicurezza pubblica a chi ha disonorato la divisa significa legittimare una cultura della menzogna inaccettabile”.

Nel luglio del 2001 Ferri era a capo della squadra mobile della Spezia. Lui e i suoi agenti, insieme ad altri, fecero irruzione nella scuola Diaz, messa a disposizione dal comune di Genova per accogliere ragazze e ragazzi arrivati per le manifestazioni del movimento no global.

Nella notte del 21 gli agenti picchiarono selvaggiamente i manifestanti che dormivano. Almeno 82 ragazzi furono feriti, con fratture a testa, gambe, braccia; tre in modo grave; uno finì in coma. Chiunque abbia ascoltato il podcast Limoni non può dimenticare le urla.