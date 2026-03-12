Da più di quarant’anni l’Indice dei libri del mese parla di idee attraverso discussioni e recensioni, secondo una formula che partendo dai modelli della New York Review of Books e della London Review of Books ha saputo evolversi e trovare un taglio originale. Questo ebook, il primo di una serie, attinge all’immenso archivio della rivista riproponendo quattordici interviste fatte nei primi dieci anni della sua storia. Leggendole si resta colpiti dalla forte ricchezza del dibattito culturale di quell’epoca. Incalzati da intervistatori curiosi, talvolta critici, sempre informati, intellettuali come Pierre Bourdieu, Noam Chomsky, Federico Fellini, Jürgen Habermas, Toni Morrison o Edward Said rispondono con franchezza e spiegano le proprie idee, dimostrando una straordinaria capacità di leggere i cambiamenti del loro tempo: lo smantellamento dello stato sociale, il potere dei media, l’avanzata del revisionismo in politica, l’affermarsi di nuovi modi di guardare alle culture subalterne, l’apertura al mondo. In modi diversi, consapevoli del proprio privilegio sociale ma convinti della necessità di far avanzare un dibattito più grande, tutti mettono la loro riflessione al servizio di un’analisi della realtà sociale, politica, artistica, dialogando con lettori ai quali guardano con generosità e rispetto. ◆