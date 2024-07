Una gemella significa un’amica per sempre? Un po’ sì. Ma è anche complicato. Maureen e Francine per tutte le elementari sono state gemelle ma anche migliori amiche. Poi il primo giorno delle medie tutto è cambiato. Francine non vuole più farsi chiamare Francine, ma Fran. E chiede alla sorella di non vestirsi come lei. E così le vediamo uguali e diversissime. Fran ha un cappello da caccia in testa, Maureen invece ha dei capelli ricci che raccoglie in due nuvole. Maureen sente che sua sorella si sta allontanando da lei. La sente distante. Non ritrova più la sua migliore amica. E questo la rattrista enormemente. Fran sembra incurante della tristezza della sua gemella. Si butta a capofitto in tutte le nuove avventure scolastiche. Dal coro fino alle elezioni per diventare rappresentante degli studenti. Insomma la vita di Francine sembra uno tsunami, quella di Maureen un placido ruscello. Ma nonostante questo abisso che le separa, le due sorelle sono identiche nelle cose che contano. E alla fine dopo una crisi salutare, che in fondo è la crescita, si ritroveranno e balleranno sull’architettura delle loro piccole vite. Varian Johnson e Shannon Wright riescono, con un fumetto dai disegni allegri, a raccontare quel lampo che è la preadolescenza. E tutto splende. ◆