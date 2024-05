Fino a poco tempo fa regnava un certo ottimismo per le elezioni legislative del 29 maggio in Sudafrica. Analisti e cittadini aspettavano con impazienza la punizione alle urne per l’African national congress (Anc) e che suonasse un campanello d’allarme per i suoi dirigenti. In realtà un gran numero di sondaggi prevede semplicemente che l’Anc otterrà meno del 50 per cento delle preferenze su base nazionale e che sarà costretto a formare un governo di coalizione. Secondo fonti attendibili, lo farà con gli Economic freedom fighters (Eff). Il dilemma che la maggior parte dei votanti si trova ad affrontare il prossimo 29 maggio è che le uniche scelte reali sono tra un Anc che ha fatto il suo tempo, i politici corrotti e autoritari degli Eff e del­l’uMkhonto weSizwe (Mk), o i vari partiti liberisti finanziati dalla famiglia Oppenheimer (imprenditori dell’industria mineraria). Queste formazioni non saranno mai in grado di rappresentare le aspirazioni della maggioranza.