Il vestito di una bambina si abbottona dietro Un bambino non riesce a tirare su una zip

Jennifer Hayashida è una poeta, traduttrice e artista svedese-statunitense nata nel 1973. Questo testo fa parte del progetto artistico “One is not born a child”, ispirato allo psichiatra afroamericano Chester Middlebrook Pierce e all’influenza del suo pensiero sul programma televisivo per bambini Sesame street. Traduzione dall’inglese di Elisa Biagini.