Il mondo aperto là fuori. Difficile stancarmi di lui. Il cielo che entra dalla finestra. Il muscolo dell’uomo comune. Gli aranci di Cordoba. Brindare con acqua piovana. I pesci del Nilo che pisciano nella stessa acqua dove nuotano. Il vino che fece uno stage nelle cantine del Duero e fu promosso. La luna a cui ululo ogni notte (in segreto). Un lampo alla finestra: elettrocardiogramma di Dio. L’orgia dei sassi nella schiuma. Un ministro che mentì. Ciliegie nel mese di maggio. Sardine nel mese di giugno. I piedi che escono dalla sabbia ornati di perline d’argento. Le infermiere esauste che escono da un altro turno. La Nike di Samotracia che si presenta in ritardo chiedendo quelle heure est-il? alla Venere di Milo. Gesù Cristo nel décolleté. La cattiveria di Putin. La carne di un caco. E il ministro non si dimette. Non un sol giorno sprecato. Stare a disposizione del mondo. Come uno che solleva la verità col guanto del linguaggio.

João Luís Barreto Guimarães è un poeta e chirurgo portoghese nato nel 1967. Ha pubblicato finora tredici raccolte, quattro delle quali (Mediterraneo, Nomade, Movimento, Tu sei qui) tradotte in italiano dalle edizioni Erasmo e Kolibris. Nel 2022 ha vinto il Prémio Pessoa, l’onorificenza portoghese più importante nel mondo delle arti. Questo testo è tratto dall’omonima raccolta Aberto todos os dias (Quetzal Editores 2023). Traduzione dal portoghese di Virginia Pazzaglia Macchioni.