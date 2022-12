Assumi una postura d’uscita all’ingresso

Marcia in ritirata, niente di strano baas piet

Skiet odia e sconvolgi

Nero terreno di caccia il suo poligono

Fedele alla sua essenza, questo è ovvio

Ben si combina a sofisticata falsa operetta

Destino del profilattico sessofono

Attenzione ai genitali

Soldato del programma di propaganda

Più duramente cadono

Eresia vedere dire sentire dire e ancora porta la carne a casa

Bocciolo estirpa preventivamente il tempo

Niente di originale nella risposta

Ideologiche caramelle gommose trasformate in duri conigli radicali

Politiche spettrali truffa economica

I politici falsano la politica fanno credere

L’esistenza esiste ruota attorno a problemi che li riguardano

Fantasia prosciutto solito animale corporativo rinato

Banchetto dei recidivi degrada in…. Patto

Qui pro quo, mollare per molluschi

Scarafaggio esistenza frustrata

Ambizione di classe media, borghesia effimera

Cassa media per testa vuota di bolle

Ristorante “Bujwa” aborto servito in padella

Intanto, laggiù alla fattoria

……

Dracula ubriaco droga tarantola

…… giudice disgraziato in panchina

Fumi di etanolo a ripetizione, fela

Favorisca i documenti

Polipo…

Mentalità di negro per favore

Mentalità cittadina nera e ambizione borghese

Questo per illusione puntura d’ago in testa vuota di bolle

Ristorante “Bunwa” festino di schiuma gomma mastica lumache

L’aborto servito in padella, buona o cattiva

Intanto, laggiù alla fattoria

………

Dracula ubriaco droga tarantola

Il giudice fottitore incollato alla panchina

Fumi di etanolo a ripetizione, Fela

Favorisca i documenti

Polipo, fuori il pus

Pop lock rock roll

Terra scivola mente riempita di Spettrali

Strategiche questioni strillano gridano arrestano gli avversari

Vigliaccamente sveglio l’intelletto

… Silenzia, assegna il pensiero, kgalagadi uno

Visita turistica come ossessione risucchia aspira assorbe

L’osmotico prospera e risuona

Esperto, mangia poesia

Prendi la carne, pugnalala, mangia

Carota al coniglio, merda cannibale

Idea di recensore, estetica

Distinguere separazione da riparazione

Niente a che vedere con la semantica

Sopravvivere alla sirena del capitalismo

… Parola omicida sudario

Merda campione in un secchio

Il mappamondo un ditale

Francesca Ghermandi

Dicono i potenti ai senzatetto

Prima era il vicino a essere controllato

[ora plastica

Inquinamento atmosferico, eppure

Terreno di linciaggio

Verdura diventa velocemente spazzatura

………

Ieri sono andato a Randburg.

Ho imparato alcune cose.

Ho pensato di “aderire al programma” (soprattutto perché il mio grande amico, lo zingaro, era alla guida)

E sono andato a prendere una pizza.

Mentre mi dibattevo, facendo del mio meglio per leggere il menù (niente occhiali qui all’angolo della povertà) la persona dietro il bancone mi è venuta in aiuto, chiedendo: “vuoi qualcosa di piccante?” Ho detto: no, sorella, la vita brucia già abbastanza, il “piccante” non fa per me.

Lei: “ah, va bene, questo è leggero, molto leggero e delizioso”, indicando qualcosa sul foglio.

Va bene, lo prendo, grazie. e ho tirato fuori i miei ultimi centesimi.

Ci ha messo un bel po’ per arrivare. Ovvio che stavano realizzando un’opera d’arte con quel “leggero”.

E mentre porto fuori il mio pranzo e prima perfino di aprire il contenitore, i peperoncini (o che diavolo ci hanno messo) traspirano dalla scatola e mi fanno barcollare, quasi mi buttano a terra. Mai respirato qualcosa di così “poco leggero” come quella maledetta roba.

E poi, nel mio stordimento, sento la persona dietro il bancone dire dolcemente ad alta voce: “si chiama mexicano!”

Maledetto inferno in fiamme…

Viva zapata e tutto il resto, è ovvio, oltre al sub-kommandante marcos ma…

Kasi e kota per me, rigorosamente, d’ora in poi. Sarei dovuto restare al mio posto, ora lo so, mentre lavoro su questa malattia persistente.

Ha o sa tsebe dintho o ska dispitela, impariamo.

Al di là del “comune chiacchierare”

Tentare una “creazione artistica” ci pone in… una posizione molto solitaria, spesso

((per alcuni, immagino. non posso parlare per il mondo

Il bagaglio che porto è…

Letteratura, musica, film, sai… fottuta roba artistica

E non molto altro a parte…

Non ho un centesimo.

Puoi accettarlo, amore?

(penso di no. ciao.

Spesso sento la mancanza della mia gente “pap-sak mescolata a una “dolce aggiunta”, la mia gente del “vino rosso in frigo mescolato con coca-cola cos e bosula”, la gente del “no, non sprecare soldi buoni per la birra in stupidi pasti fantasiosi che nemmeno riusciamo a pronunciare in ristoranti dal nome strano, sai quante casse di scura possiamo avere per quei soldi?” Poco importa fossi io a sborsare ma… la mia gente mi manca, ma poi penso… no, sto bene.

“dessert” ke eng ka sesotho?

Il ragazzo si avvicina dietro di me dice: “heita authi”, mi giro e lui si imbarazza dice: “ah, scusa, timer”.

Mi rovina l’intera giornata.

Il tempo è volato dal “bra/ta” fratello poi “ankel” zio a “timer” vecchio adesso… nxa!

Questo film no, amico.

Ok, cominciamo:

Questo tizio ha appena finito di ucciderne un altro e sta avvolgendo il cadavere nella plastica. Una telefonata lo distrae, risponde. La persona dall’altra parte gli chiede se vuole uscire bla bla. dice freneticamente: “no no, non posso, sto lavorando a una poesia”.

No, amico, questo per me è offensivo.

Non sono dalla parte della gente che confonde lo smaltimento di cadaveri con la poesia.

Blasfemo!

O… forse… è solo che colpisce troppo vicino… all’osso

L’invito dice “codice di abbigliamento”:

Formale o tradizionale”

Non sono un tipo da giacca e cravatta e qualcuno mi ha rubato il perizoma adesso

(eish, jeso kreste

Voglio andare, sì

È solo che non ho i vestiti della domenica

“non più ragazzo pezzo di pane

Se potessi permettermelo, assumerei qualcuno che cucini la pappa per me.

Solo pappa.

Eish, ci ho provato varie volte e sono solo riuscito a distruggere diverse pentole perfettamente intatte. Triste.

Nei film dell’orrore, i personaggi sono sempre così polemici e stupidi che finisco per tifare per il mostro/cattivo… un tale sollievo quando vengono eliminati. Perfino i banditi-cowboy dei western hanno più buon senso.

Haai, sarei dovuto rimanere fermo sulla mia ultima decisione, fissarmi sui film di kung fu, eish

Lanciano una nuova campagna chiamata “adotta un poeta”

Cominciate da me,

Dopo il cane e/o il gatto, un poeta è un ottimo animale domestico/compagnia per la tua casa, soprattutto a distanza.

Avanti il primo… io

(domande, per favore

Parlare la lingua degli spiriti è una cosa

Parlare in emoji… ehm… be’

È un nuovo imbroglio o cosa?

Purtroppo per questi ragazzi sono un candidato improbabile. Una dose? accidenti, nemmeno ricevo i pacchi alimentari. Primo errore: riferirsi a me come “caro”. Sì, riprenditi quella stregoneria, cazzo! Non sono caro a nessuno, dovrebbero saperlo.

Hawu, amadlozi sono con me stamattina.

Non tutti i giorni raccolgo soldi per terra mentre elaboro discorsi seducenti e vado verso lo spaza-shop del ragazzo etiope per un pareggio.

“Big English” è davvero noioso.

Ma eish, per alcuni di noi “non parlare, non mangiare, vedere?”, quindi…

Vado a scavare nella mia borsa dei vocaboli.

Pace!

Mi sento minacciato in questo posto.

Ogni barbiere che incontro

Mi dice che ho bisogno di radermi.

Oppressione. Prima era l’apartheid.

Ora si tratta della mia barba.

“niente giustizia niente pace!”

“povero” e “a poco prezzo” sono due cose totalmente diverse.

Sembra che alcune persone non lo sappiano.

Ho chiuso con magnaccia letterari, editori, redattori, cazzari compresi… ora basta

Ovviamente abbiamo bisogno di “grandi” scrittori,

Ma senza lettori intelligenti

È tutta questione del culo puzzolente del diavolo, a essere onesti.

Primi anni ’90, belo horizonte

Con owidi (corsa dal kenya al brasile…ragioni sconosciute)

Pieni di noi stessi… il telefono della nonna, la tv del nonno,

E tutte cose ormai vecchie

Pensando “siamo arrivati”

perfino il Kalahari surfer/warrick sony si è messo in posa mentre scattava la foto e…

tutto splendido e sereno

Ricordo triste.

Una volta ero nel coro del nostro liceo, credici o… ag, credici e basta.

In ogni modo, ci stavamo preparando per questo enorme concorso provinciale, suonando alcune note interessanti. Non mi chiamavano proprio “uccellino titti” eppure non ero così penoso.

In ogni modo, il giorno è arrivato e, mentre ci stiamo scaldando per andare in scena, un ex compagno di scuola (fratello maggiore) che mi piaceva e rispettavo (soprattutto per la sua voce) e seguivo dappertutto prima che si spostasse in un’altra scuola (era nel coro che doveva salire sul palco subito dopo di noi)… si chiamava Jacob.

In ogni modo, è venuto da me e io lo salutavo euforico.

Ha detto: “quindi canti adesso, hm, ragazzino?”, Ho detto sì. Mi ha detto di fargli sentire alcune delle note con cui stavo per esibirmi, per lui. Ricordo che avevo provato la cosa per mesi.

Così fiducioso sono partito: ”daaraadaaaa

Daaa…!!!”

È andato fuori di testa, ha detto: “no no noooo, sbagliato sbagliato sbagliato… devi fare traalaaalaaaa leleleleleleeé”

Oh, ho detto, sì? Hm, grazie.

(era il mio eroe) ho provato ancora un paio di volte fino a riuscirci con sua soddisfazione.

Siamo stati chiamati sul palco.

La nostra insegnante/direttrice d’orchestra stava bene nel suo costume, con il bastoncino bianco in mano, si fletteva. abbiamo cominciato a cantare e sono partito con le mie note appena imparate… nella direzione completamente opposta a quella dei compagni.

Ricordo le lacrime della direttrice d’orchestra e l’enorme sorriso di Jacob in prima fila che guardava…

E so che quello è stato il giorno in cui ho smesso di avere eroi.

“cosa fai?”

“Penso”

“che cosa?”

“Questo è quello che ‘faccio’”

Questa sorella della vigilanza mi sta salutando con “hallooo o kae, baybee?” da troppo tempo, ormai.

Penso che sia ora che mi diplomi in qualcos’altro, forse perfino a “papà”,

Nxa. è troppo giovane per farmi veramente da balia.

Sono sicuro che il nome del mio vicino è pavarotti mngomezulu, anche se non lo conosco (e non l’ho mai visto), l’ho solo sentito nella notte ubriaca.

A essere sincero

Non lo pubblicherò

Su Facebook

Ho chiuso con l’inglese.

Più che stanco.

L’anima prosciugata

Ho bisogno di qualcuno che mi dia una strigliata

Questa cosa di sembrare affamato per me semplicemente non funziona.

La gente non riesce a credere che io funzioni con più di due cellule cerebrali…

Mi sento come quel grootman nella Bibbia (abramo… ahm… qualcuno) che è andato nella fossa dei leoni. Disarmato. Io entro… con un okapi però, ed è questa la differenza.

Ho strimpellato troppo di recente.

E ora questa sbornia di inglese mi sta uccidendo.

((oh, jeso

“Ehi amico, dannazione, sono un tuo fan da anni, fratello, adoro il tuo lavoro… oh, a proposito come ti chiami?”

Dai bello, non è come fossi una spogliarellista chiamata cannella, amico!

Il modo in cui le persone si vantano… Sto pensando di andare in giro e dire cose a caso alle persone come:

“questa e quest’altra situazione è ciò che noi poeti chiamiamo bla bla…”

Ma in qualche modo credo che nessuno ne rimarrebbe colpito. Molto probabilmente tirerebbero fuori la loro zia-poeta o… qualcosa del genere.

Re ka fela, sìì

Nella mia mente? Ratti e scarafaggi.

La maggior parte di loro a due zampe.

Quel momento in cui il livello della bottiglia è basso. Quindi ne versi un po’ alla volta nel bicchiere, sperando che trasformi i “pani” in una lunga sessione di bevute…

Oh Signore, Signore, Signore, come diceva il nonno

Sono rimasto a uccidere scarafaggi e topi qui intorno per un bel po’ e proprio ora… il più grande scarafaggio che abbia mai visto si è appena arrampicato sul muro…

Eish, non avrei dovuto guardare tutti quei film dell’orrore. Ora vivo nel bel mezzo di “La vendetta degli scarafaggi assassini”

Merito un premio per essere il fottuto artista più “fallito” da queste parti. Guardate… i miei studenti, i miei figli, perfino i “cloni” ottengono più rispetto di me. Inoltre, vengono pagati di più. hm.

È quel che mi spetta (?)

Il Sudafrica mi ha insegnato a non fidarmi mai di quello che arriva con un “Sono sicuro”(-am sho-)

Mi ha portato lungo numerosi sentieri incerti.

Quindi ora Jojo alza i pugni di caramella gom­mosa

Dice che vuole combattere

((triste visione

Se è tua intenzione mettere le zampe su parte (se non tutta) della mia biblioteca, stai alla larga. Non ho ottenuto tutte queste cose per noia o per esibirle. o anche solo nje.

Mi servono molto.

Procuratele da solo. Non ho soldi, tu sì, quindi… facile soluzione

Mi sento come la persona che dice “quella volta quando non hai pagato nulla per lo spettacolo, perfino con un passaggio gratis e, bevuto per giunta, ma a metà strada ti senti come se dovessi chiedere indietro i tuoi soldi”… eish, ha senso.

Il tempo (il mio tempo) è prezioso, caro…

Come mi diverto? In molti modi. A volte, soprattutto quando portano gli alcolici, racconto ai miei “amici” storie estremamente strane (ne riconosco la stranezza perché le invento io), e giorni dopo si dimenticano che le ho raccontate e vengono a ripetermele, mettendo se stessi al centro delle vicende.

E io mi siedo lì dicendo “eh? Hawu? Hm, sì!” come se fosse una novità per me

Il mio genio sarebbe tornato utile in questo momento… eish.

Questione di “differenze culturali”.

((3 desideri? Non preoccuparti. Uno solo andrebbe bene.

Il mio amico soffre di una strana (forse non così strana) afflizione.

Badimo gli impedisce di ricorrere a un nuovo “termine” dal suono stravagante.

Ha ra le bona. Diventa così ossessivo che lo infilerebbe nella prima frase che capita, adatta o meno.

Mi chiedo come si chiami quel disturbo ma… mi preoccupo per lui, ecco perché l’ho dovuta mettere qui anche se non ha niente a che fare con la poesia di baraka (o forse sì, asazi

“Pensavo non bevessi. Vedo queste cose (??) che voi ragazzi avete in testa e penso che fumiate solo quello che voi ragazzi fumate…”

Mi dice.

Penso che dovrei lasciare questo posto prima di fare quello che “noi ragazzi” facciamo in simili circostanze.

L’ho già detto prima però: quando cominci a farti elogiare da persone che ti odiano (e credo lo sappiate piuttosto bene)… ucciditi… o per lo meno comincia a mutilarti. Non solo, c’è sempre la lobotomia.

Quel momento in cui questa persona particolarmente bella fa un sorriso assassino, un ciaooo e un cenno nella tua direzione, il tuo cuore sussulta e rispondi con grande entusiasmo.

Ma poi ti rendi conto che c’è un ragazzo dietro di te, ti giri e vedi che quella è la persona a cui tutto è destinato, il sorriso, il ciao e il cenno…

Eish, ego ammaccato e schianto, triste!

Sono un fan del grande poeta chiamato Anonimo

(ecco, ora lo sai

Nella mia mente:

Prolificamente insipido

La mia erudizione non seduce nessuno, purtroppo. Ho bisogno di finanze per sfoggiarla.

È triste, ovvio (come tutti sanno) le mie tasche non sono “all’altezza”…

((“o tla ja dikuka tseo”, diceva mia zia, sempre. E quella maledizione mi si è attaccata per tutti questi anni

Se solo potessi barattare applausi e lodi con i soldi

Non il vincere o il perdere

Ma smontare tutto

(e rimetterlo insieme male… forse

Quelli di noi che sono biltong

Se la passano dura tutto l’anno

Immagino che la mia scrittura debba essere nutriente … cibo marcio. Non importa, in ogni caso

Ho scarafaggi che vivono nel mio laptop.

Hm.

Kak-praat è la mia specialità.

((unico modo per aggrapparmi alla “sanità mentale” quindi…

“non credere al mio guaire yap

Mia sorella pensa che quando dico “classico” intendo “vecchio e noioso”… be’, non si può scegliere la propria famiglia. Triste.

Alla fabbrica del ventre del poeta

Il mio terapista dice che per un ragazzo simile ai guantoni da boxe di Leon Spinks è sano credere di essere un johnny depp dei vecchi tempi

(Mi chiedo

Crocifissi fumanti sui miei pani

Marchio del padrone di schiavi

“l’uomo morde il cane”, che film figo wikkkid

Mi ricorda che ci sono alcuni cani che ho bisogno di mordere

Ah, se solo avessi ancora i denti.

Scarafaggi e topi sono parenti.

Motivo per cui uno si chiama Roto, l’altro Kokoroto.

Questo sappiamo nel mondo letterario in Sudafrica.

Per tua informazione: sono wikkkid sui fornelli.

Dis maar net cooking per questo figlio mio a cui non va mai bene niente, non dice mai buono, (la colpa è dell’hip hop) ma aspetta che gli sia domandato e poi dice: e grand, timer, vecchio”… haai no, che schifo.

Quindi a un mio cenno, in questo/quel tempo di pane e pesce… è spy-kos fino in fondo, nka fela, fok!

In fin dei conti si “santifica”, con l’aggiunta di un po’ di vino.

Odio quando le persone usano un termine, presumono non ti sia familiare e cominciano a spiegartelo come se avessi “carenze mentali”. Vadano al diavolo. Ditemi quello che avete da dire e se mi perdo ve lo chiederò. Dannazione!

Sapete perché, nonostante tutto, sono felice?

Semplice: le mie groupies sono più belle delle mie haters, anche più intelligenti

(quindi ecco

Vorrei che le persone smettessero di mandarmi messaggi sms.

Ogni volta che il telefono squilla, mi precipito sperando sia la notifica di un bonifico bancario. Ma no, è “ciao come stai heita hoezit?” andate al diavolo.

Deprimente.

Che tipo di film mi piace?

Quelli con la pioggia dentro.

Sono così semplice. Pace.

Sono nello spirito quindi:

Mi scuso con tutti i miei amici che, in un passato recente, mi hanno invitato a trascorrere insieme momenti piacevoli, ho accettato, ma non mi sono presentato.

Credetemi, avevo tutte le intenzioni di farmi vedere ma… come la metto?

Ho sviluppato un orribile “senso del terrore” quando si tratta della gente. Mi paralizza. Il solo pensiero di stare con la gente mi fa gelare le viscere. Fobia pesante, questa… quindi… smettetela di essere “gente” e giuro che ci sarò.

Intanto… pace!

Sembra che ogni giorno tutti i topi del vicinato si riuniscano nel mio cortile. E non è per ascoltare poesia letta/recitata, ve lo posso garantire.

Ke boloi, dritto.

Devo stare attento non appena apro la porta. Vita dura.

Penso che me ne andrò. Mi sono trasferito numerose volte ma non sono mai stato cacciato fuori città dai roditori prima d’ora. ahm, be’, i topi che lo facevano in altri posti avevano sempre due zampe quindi…

Sempre una prima volta, immagino

………………………

Fuoco infernale evapora

Il serbatoio dell’acqua lancia fiori di fuoco velenoso e le centrali elettriche esplodono

Modalità critica sovraccarico lirico… naso scoppietta

Anglo Luso Franco-

(cavalieri della sbornia coloniale

L’impero sguazza prospera nel tubo della li­bidine

nella Elisabettiana Salazariana

perdite sputo orifizio della madre patria ve­nerea

Lacchè e scimmie ammaestrate maiali allo spiedo furetto culo frustato propaga epidemia mentre il virus vomita fuori la tua tribù emaciata (?) fuori dalle bocche di schiavi rasati i peli pubici privati d’aria

Socializzati all’auto abnegazione mentre i drogati del potere si auto-medicano lussuosamente. Pelle nera cuoio ruvido se/stagione determina dove gli asini nelle strade o i topi di palazzo mangiano merda. Estetica fanatismo valvole senso di colpa (?) Gas nervini germi coscienti unica dimensione d’esistenza. Scelta di suicidio o genocidio il conscio comatoso reciproco amplesso masturbatorio. Politica sudafricana, ipotecato il cervello (?) e ginnastica verbale terapia di conversione programma di rieducazione modifica genetica dall’anarchia alla libertà schiavitù diventata immigrazione autopromozione dell’Africa coloniale meretricio i reazionari della storia abbracciano storie di vita rivoluzionarie (?) Il residente vive onestamente da punto a esclamazione scoppiettante a reattore nucleare culto della personalità differente? Idolatria falsa come icone infallibili adorazione di bambole chuckee (venuta a uccidere così potente prospera gonfia con il morbido ventre nucleo antonimo (?) Per schierarsi contro il muro / la guerra

……(?) Appetito omicida smettila di far gravitare le sabbie verso la psicosi emicranie pesanti prescrizioni mentali dita dei piedi mozzate trasformate in amputati nessun sostegno ma puntura lombare / quadro generale ritaglio per le riserve sacrificio schiacciato al punto da accontentarsi di così poco un sogno di libertà non era vapore perso ma cervello fuso è venuto a negoziare vendite di anime e oro, entra nell’ovile pecora nera

La resa renderà… domanda invalida fiducioso divieto vincolato gioca alla truffa spirituale sul terreno folle del profitto come il teologo è diventato mago

Stato d’animo presto abbandonato arriva la mano carica di doni in rand dollari sterline e centesimi spaccature nelle sabbie collare di cane ci inchiniamo al Pharos dell’euro

Clavicola e obolo collegati all’anima vuoi vedere Dio? Segui la pista del denaro quello che l’idiota… comprendeva medicina, religione istruzione tutta un’impresa commerciale smercio d’organi uomini merci il mondo un mercato non padroni di schiavi ma proprietari.

La Bibbia dice e gli inni le fiabe echeggiano sbiancata nerezza ristretto il passaggio dall’oscurità al candore innocente della neve. Crollo dunque, educazione niente da imparare se non a stemperare l’assorbimento (?) Lezione primaria? la mente la prigione. Stupro violazione violenta ostacolo pensiero indipendente prendi la via di fuga campagne di moralizzazione che prosperano sulla fragilità umana (?) Carica di terrore frenetici tentacoli mafiosi farmaceutici dell’universo diventati galattici nascosti in piena vista. Uccidere la salute furtivi) tutti i parassiti sanno che l’ospite muore dopo il decesso del vampiro.

…………. tutte idee di merda per risultati fertili inghiottiti in violazione vegana pratica cannibale ringiovanimento genitale i bambini succhiano i propri organi intestini per creme profilattiche di serpenti… E sorrisi per strette di mano verdi

Niente

………………………… ◆

Lesego Rampolokeng è un poeta, drammaturgo e scrittore nato nel 1965 a Soweto, in Sudafrica. Tra le sue molte pubblicazioni la prima raccolta di poesie Horns for Hondo (1990) e il recente romanzo Bird-monk seding (2017). Tra i suoi molti premi quelli dell’università di Johannesburg e dell’Istituto nazionale sudafricano per gli studi umanistici e le scienze sociali. Il titolo originale di questo testo è Recidivist victim. Traduzione di Ubah Cristina Ali Farah.