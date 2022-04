Pankaj Mishra

Run and hide

Farrar, Straus and Giroux

Romanzo che esamina il materialismo dilagante in India. Per sfuggire all’umiliante sistema di caste, alcuni amici fanno di tutto per farsi ammettere a una prestigiosa università che potrebbe significare un futuro migliore. Pankaj Mishra è nato a Jhansi, in India, nel 1969.