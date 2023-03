andare in bicicletta. Schiaccia replay per la decima

Matthias Nawrat è uno scrittore nato in Polonia nel 1979 ed emigrato con la famiglia in Germania nel 1989. In Italia, dopo Imprenditori. Una favola famigliare (2019), L’Orma editore pubblicherà a fine marzo il suo terzo romanzo, L’ospite triste. Questa poesia è tratta dalla sua raccolta d’esordio, Gebete für meine Vorfahren (“Preghiere per i miei antenati”, parasitenpresse 2022). Traduzione dal tedesco di Dario Borso.