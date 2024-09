Identici segni di lacrime nello stesso punto del cielo in giorni consecutivi. File di delfini si catapultano nel suono. Sono con un gruppo di vivaci, socievoli mammiferi. Per andare da una parte all’altra della città, entrambe equidistanti dalla costa, dobbiamo camminare sulla spiaggia. Nessuno eccetto me li vede immergersi dentro e fuori dall’acqua, le pinne e i dorsi curvi luccicare in lontananza. Processioni specchiate, velocità diverse.