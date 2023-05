Ma questa vicenda ci ricorda fino a che punto l’intrattenimento di massa costituisce un’industria complessa, al di là delle stelle davanti agli obiettivi. Le serie, diventate il bulldozer mondiale della cultura pop, dipendono da migliaia di autori che si sentono sempre più precari. La Writers guild of America (Wga), il sindacato degli sceneggiatori non chiede solo l’estensione dei diritti d’autore sull’uso delle loro opere sulle piattaforme, ma anche modalità d’impiego fisse, che ricordano l’epoca lontana degli studios. Certo, è una strategia, ma quando la Wga sottolinea che non ci sono mai stati tanti autori retribuiti con il salario minimo, e alcuni non arrivano neanche a quello, esprime un malessere che è cresciuto nel corso degli anni. Per quanto possa sembrare paradossale, l’accorciamento delle stagioni delle serie ha indebolito la posizione degli sceneggiatori, che sono impegnati per meno tempo. E questo nonostante la produzione sia letteralmente esplosa.