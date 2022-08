Giorgia Meloni ha una strana idea di come calmare le preoccupazioni degli altri paesi. La leader dei postfascisti italiani, favorita alle elezioni del 25 settembre, da qualche tempo ripete che se andrà al potere l’Italia resterà fedele alla Nato, continuerà a sostenere l’Ucraina e non uscirà dall’euro. Le accuse di nostalgia per il fascismo? Tutte sciocchezze. La destra italiana si è liberata del fascismo da decenni, ha detto in un videomessaggio. Era la prima volta che parlava così.