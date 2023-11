Alcuni fatti storici da tener presenti: i figli del ­boom economico come me sono cresciuti in un mondo meno polarizzato dal punto di vista economico rispetto a quello in cui viviamo oggi. Non eravamo certo la società che ci piaceva immaginare, ma negli anni sessanta molti operai avevano redditi da classe media, mentre le persone che avevano accumulato una ricchezza estrema non erano tante come oggi. Per esempio, gli amministratori delegati delle grandi aziende erano pagati “solo” quindici volte di più rispetto allo stipendio medio dei dipendenti, oggi duecento volte. Sospetto che la maggior parte delle persone allora credesse che una società formata sostanzialmente dalla classe media fosse lo stato naturale di un’economia di mercato matura.