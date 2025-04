I farmaci agonisti del glp-1 comel’Ozempic, usati contro il diabete e l’obesità, potrebbero ridurre significativamente il rischio di sviluppare qualunque tipo di demenza, afferma una metanalisi di 26 studi clinici con più di 160mila partecipanti. Questi farmaci erano già stati collegati a una leggerea riduzione del rischio di demenza, ma solo sulla base di studi osservazionali che usavano le cartelle cliniche. Ora Catriona Reddin dell’università di Galway e i suoi colleghi hanno combinato i risultati di test randomizzati in cui vari farmaci glp-1 sono stati somministrati a persone con diabete di tipo 2 a cui non erano ancora stati diagnosticati demenza o deficit cognitivo, confrontandoli con un placebo. Così hanno scoperto che prendere queste medicine sembrava ridurre signifcativamente il rischio di sviluppare queste due condizioni nei sei mesi successivi al test.

Il diabete può essere un fattore di rischio per la demenza, quindi è stato suggerito che è sufficiente controllare i livelli di zuccheri nel sangue per ottenere questo effetto. Ma lo studio di Reddin dimostrerebbe che gli effetti protettivi dei farmaci glp-1 vanno al di là del controllo degli zuccheri. Anche se il meccanismo non è chiaro, questi farmaci sembrano ridurre l’infiammazione, considerata una causa di demenza, e potrebbero rallentare la morte delle cellule cerebrali. Questi farmaci proteggono anche da problemi cardiovascolari che possono provocare la demenza. Al Aly sottolinea che non siamo ancora al punto in cui le persone a rischio di demenza possono farsi prescrivere dei farmaci glp-1, ma i medici possono suggerire queste medicine alle persone affette da diabete di tipo 2 che hanno anche un rischio acuto di deficit cognitivo. Reddin sottolinea che la durata del test è stata relativamente breve e che servirebbero studi più ampi. Due test clinici sull’uso del semaglutide per trattare le prime fasi del’alzheimer dovrebbero concludersi entro il 2025. ◆ gac