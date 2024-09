Negli Stati Uniti la spesa totale per ricerca e sviluppo nel 1980 era pari a circa il 2,2 per cento del pil; oggi è salita al 3,4 per cento. Quella nel settore privato è quasi raddoppiata, dall’1,1 per cento al 2,5 per cento. Secondo la teoria economica, maggiori investimenti in innovazione portano a maggiore produttività. Invece no. Tra il 1960 e il 1985 la produttività saliva in media dell’1,3 per cento all’anno; nei quasi quarant’anni seguenti la crescita è stata quasi sempre più bassa, non più alta.