Era una delle tante stranezze di un’economia pensata per tempi di pace, e non di guerra: fino a ieri la Russia pagava l’Ucraina per vendere gas russo ai clienti europei. Nonostante la guerra che dura dal 2022, l’aggressore e l’aggredito si spartivano i ricavi del gas. Allo scadere del contratto, il 1 gennaio 2025, il governo di Volodymyr Zelenskyj ha preferito rinunciare a 1,2 miliardi di dollari, lo 0,5 per cento del pil, pur di rompere i legami con la Russia, che rischia di perdere 6,5 miliardi di dollari all’anno se non trova altri compratori per quel gas.