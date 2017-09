Le elezioni tedesche nei commenti della stampa europea

All’indomani delle elezioni federali in Germania, che hanno visto i partiti della grande coalizione uscente guidata da Angela Merkel perdere consensi e l’ingresso al parlamento dell’estrema destra, gli editorialisti tedeschi ed europei si dicono preoccupati per la stabilità politica del paese e dell’Europa.

Poteva andare (un po’) peggio

Bild Zeitung, Berlino

Per Richard Volkmann, il risultato del voto di domenica è “un incubo” per i Cristianodemocratici di Angela Merkel: “Chiunque pensasse che il precedente parlamento fosse pesante e problematico avrà di che essere sorpreso nei prossimi anni”, sostiene Volkmann. L’aspetto positivo, osserva, è che la Germania “è scampata a una riedizione della grande coalizione” tra Cdu e Spd. Per il resto, invece, “tutto ciò che un tempo sembrava impensabile oggi sembra possibile: da un nuovo voto – il tabù per eccellenza della politica tedesca, celebre per la sua stabilità – fino a un governo che, se avrà la maggioranza in parlamento, si ritroverà con una cancelliera zoppa molto prima del 2021. E soprattutto, c’è l’Afd, il cui candidato principale urla nel microfono – come il cattivo dei film – che vuole ‘dare la caccia’ a Merkel e ‘riprendere il nostro paese e il nostro popolo’. Come dicevo: poteva andare peggio. Ma non di molto”.

Merkel vittoriosa ma indebolita

Le Monde, Parigi

“Un’Unione Cdu/Csu indebolita, un Partito socialdemocratico ko, un’estrema destra in crescita: la Germania è entrata a sua volta in una zona di turbolenze. Certo, Angela Merkel sarà alla testa del prossimo governo tedesco, ma nessuno può dire oggi, neanche l’interessata, con quale partito governerà”, scrive l’editoriale non firmato del quotidiano francese. “Per l’Europa, e in particolare per la Francia di Emmanuel Macron, queste elezioni sono una cattiva notizia. Anzitutto perché la Germania entrerà in un lungo tunnel di negoziati che, senz’altro tra diversi mesi, la renderanno assente dalla scena europea. Come nel 2013, l’Unione europea girerà al minimo. Sarà ancora più vero perché le questioni che saranno al centro dei negoziati – immigrazione, fisco, politica energetica – saranno affrontate su base nazionale e non europea. Soprattutto perché è probabile che, alla fine dei negoziati, i tedeschi si mettano d’accordo sulla pelle degli altri europei”.