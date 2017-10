La tensione di Barcellona commentata dalla stampa spagnola e catalana

All’indomani degli scontri in Catalogna tra elettori e la polizia che cercava di impedirgli di votare nel referendum sull’autodeterminazione della regione, i giornali spagnoli e catalani condannano le violenze e il muro contro muro tra le autorità di Madrid e Barcellona, e prendono atto della nuova situazione politica che si è creata.

Un referendum fallito che lascia la Spagna condannata

ABC, quotidiano di Madrid

Per Isabel San Sebastián, il responsabile del caos di domenica è chiaramente il governo catalano, a cominciare dal suo presidente, Carles Puigdemont. Il voto di domenica, scrive sul quotidiano di destra, “è un atto di sedizione punibile con 15 anni di reclusione se chi lo commette è un pubblico ufficiale”, accusando il governo catalano di usare le istituzioni regionali, “di essere insorto contro lo stato, dalla polizia regionale al ministero della pubblica istruzione, per non parlare del fatto che siano stati usati dei bambini come scudi umani contro la polizia. È chiaro che le urne non hanno valore legale e non rispettavano gli standard minimi richiesti per qualsiasi voto. I nazionalisti lo sanno e lo sfruttano per prenderci in giro. Non cercano la legittimità, come non lo hanno fatto sin dal momento in cui hanno brutalmente ignorato le regole democratiche”.

Insurrezione

El Periódico, quotidiano di Barcellona

“E adesso?”, si chiede la ricercatrice ed esperta in negoziati Emma de Llanos: “Nulla sarà come prima. La situazione può provocare cambiamenti nel rapporto di forza e può darsi che nuovi protagonisti appaiano nella forma di nuovi partiti politici (alcuni dei quali nati da scissioni di quelli esistenti), nuovi movimenti sociali e numerose iniziative cittadine, e anche terze parti che vogliono avere un ruolo da protagonista per difendere interessi che non erano finora rappresentati. Nel peggiore dei casi, entrambe le parti continueranno a scontrarsi in una situazione in cui tutti saranno perdenti e inaspriranno un confronto che nessuno vuole”.