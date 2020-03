La pandemia del coronavirus nel mondo, in sintesi

Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità , Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha esortato i governi a “raddoppiare” gli sforzi per arginare la pandemia. “Siamo profondamente preoccupati che alcuni paesi non si stiano avvicinando a questa minaccia con il livello di impegno politico necessario per controllarla. L’idea che si debba passare dal contenimento alla mitigazione è sbagliata e pericolosa. Al contrario, dobbiamo raddoppiare gli sforzi. Questa è una pandemia controllabile. I paesi che decidono di rinunciare alle misure fondamentali di sanità pubblica possono finire con un problema più grande”.

Il 12 marzo la Banca centrale europea (Bce) ha annunciato una serie di misure per affrontare i problemi economici legati alla diffusione del nuovo cornavirus in Europa. Una frase della presidente Christine Lagarde ha tuttavia sollevato critiche e avuto conseguenze negative sui mercati. Lagarde ha detto che la Bce non si occupa di ridurre lo spread, il che è stato interpretato da molti come una presa di distanza dai paesi più in difficoltà. La presidente ha poi corretto le sue dichiarazioni. La Bce ha comunque deciso di rafforzare il suo programma di acquisto di titoli, il cosiddetto quantitative easing, e facilitare le condizioni di finanziamento per le banche. Entro la fine dell’anno comprerà titoli per 120 miliardi di euro, in aggiunta agli acquisti mensili di 20 miliardi già in programma, e fornirà finanziamenti agevolati alle banche nella speranza che continuino a prestare soldi alle piccole imprese. Lagarde ha poi invitato i governi ad agire usando i loro bilanci. Le banche centrali, ha aggiunto, non possono risolvere da sole i problemi legati al nuovo coronavirus.

Il 13 marzo i mercati europei hanno aperto in leggero rialzo dopo il crollo del 12, quando Milano ha perso il 16,92 per cento, la peggior seduta della sua storia, e lo spread Btp-Bund è volato a 262 punti. Londra ha perso quasi l’11 per cento, Francoforte e Parigi più del 12, Zurigo meno 10 per cento.

Italia Al 12 marzo risultano positive 12.839 persone (2.249 in più rispetto all’11 marzo). Il totale dall’inizio della pandemia è di 15.113 casi. I morti sono 1.016. La Conferenza episcopale italiana ha deciso di chiudere le chiese.

Francia Dopo la registrazione di quasi tremila contagi e 61 morti, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il 12 marzo una serie di misure contro la propagazione del nuovo coronavirus. Dal 16 marzo tutte le scuole in Francia saranno chiuse per “almeno 15 giorni”.

Germania Almeno 2.400 contagi in Germania. Le autorità intensificano i controlli alle frontiere con Belgio, Paesi Bassi e Francia. Il governo federale esclude la chiusura delle scuole, mentre sarà attuata, a livello locale, in Baviera.

Regno Unito In totale, 12 persone sono morte e 596 sono i casi confermati in tutto il paese, ma secondo i funzionari il numero effettivo di persone infette potrebbe essere compreso tra cinquemila e diecimila. Il primo ministro Boris Johnson ha presentato un piano molto più blando rispetto ad altri paesi: no alla chiusura delle scuole e al divieto di assembramento. Solo precauzioni per gi ultrasettantenni e per le persone che presentano sintomi.

Spagna Tutti i ministri sono stati sottoposti al test per il nuovo coronavirus dopo che quella per l’uguaglianza, Irene Montero, è risultata positiva. Positiva anche la ministra per le politiche territoriali e la funzione pubblica Carolina Darias. Le partite di calcio sono state sospese per due settimane.

Belgio Dal 16 marzo le scuole saranno chiuse.

Irlanda Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole dal 12 al 29 marzo.

Danimarca Le autorità sanitarie hanno adottato una provvedimento che consente di attuare misure straordinarie per “garantire il controllo delle infezioni da malattie generalmente pericolose”. La legislazione, che può rimanere in vigore fino al 1 marzo 2021, dà la possibilità di vietare l’accesso a istituzioni pubbliche, supermercati e negozi, case di riposo, ospedali e cliniche e di limitare uso del trasporto pubblico. La Danimarca aveva già annunciato una serie di misure drastiche, dalla chiusura delle scuole al rinvio delle cure mediche non urgenti fino al 27 marzo. I funzionari pubblici sono per lo più invitati a rimanere a casa e la maggior parte delle aziende ha chiesto ai propri dipendenti di incoraggiare il telelavoro. La regina ha cancellato le celebrazioni per i suoi 80 anni in programma per aprile.

Turchia Dopo aver annunciato i primi due casi di Covid-19 le autorità turche hanno dato il via alla sanificazione di 90mila moschee in tutto il paese per prevenire contagi durante le preghiere del venerdì.