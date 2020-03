Dal 17 marzo alle ore 12 l’Unione europea chiuderà le sue frontiere esterne per 30 giorni. La proposta formalizzata ieri dalla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen ha avuto l’ok degli stati membri, i cui capi di stato e di governo si riuniscono oggi via video in un vertice straordinario (Euronews). Le restrizioni all’ingresso non riguarderanno i cittadini Ue e loro famigliari, il personale di ricerca e sanitario impegnato nella lotta al coronavirus né i trasportatori di merci (Politico). Resteranno aperte le frontiere interne.

Italian job In un discorso tv alla nazione il presidente francese Emmanuel Macron ha richiesto ai suoi cittadini il confinamento in casa per i prossimi 15 giorni: “Siamo in guerra”, ha ripetuto più volte. Macron ha anche annunciato il rinvio di tutte le riforme in discussione, compresa quella delle pensioni, e il rinvio del secondo turno delle elezioni municipali previsto per il 22 marzo (La Stampa).

Ripensandoci Anche il primo ministro Boris Johnson, di fronte a un’epidemia che “potrebbe durare mesi”, chiede ai britannici di evitare d’ora in poi ogni contatto non essenziale, invitando chiunque possa a lavorare da casa. Restano aperte invece per il momento le scuole (Bloomberg).

Estremi rimedi Dopo la sostanziale chiusura dei confini, anche la Germania annuncia nuove restrizioni. Dovranno chiudere tutti i negozi e servizi non essenziali, saranno proibiti i raduni religiosi e ogni spostamento non necessario (Dw). Anche la Russia negherà da domani l’accesso agli stranieri (Reuters), mentre Spagna e Portogallo sigillano le frontiere terrestri (Politico).